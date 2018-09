Recordinternational Sneijder: 'Hoop dat De Ligt mij evenaart'

Door Sjoerd Mossou



,,Ik wil het team ook echt gaan helpen richting de wedstrijd van zondag, richting Frankrijk’’, zegt Wesley Sneijder vrijwel meteen, amper aangeschoven achter een grote tafel op de KNVB Campus.



,,Dat heb ik altijd gedaan. En ik vind het ook mooi om deze nieuwe groep aan het werk te zien, in deze voor mij nieuwe omgeving in Zeist. Dat proces is speciaal om mee te maken, ondanks dat het definitief de laatste keer is.’’



Zo, dan is dat heikele thema alvast getackeld. Want natuurlijk wordt morgenavond de feestavond van Wesley Sneijder, bij zijn afscheidswedstrijd als international tegen Peru in de Arena. Maar de spagaat is bekend: het Nederlands elftal bereidt zich óók voor op het belangrijke duel van zondag in Parijs, tegen Frankrijk in de Nations League.