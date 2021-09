Reeks incidenten in stadions nog lang niet ten einde: ‘Het ergste moet nog komen, maak je borst maar nat’

Door Dennis van Bergen



De ergernis is hoorbaar in de stem van Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen. ,,Een klote avond”, doelt hij op het thuisduel met Vitesse, dat woensdag gestaakt werd nadat supporters van zijn club plastic bierbekers op het veld gooiden en enkelen van hen zelfs het veld betraden. ,,Als we dit soort gedrag vaker gaan zien, wordt het bezoeken van een voetbalwedstrijd er niet leuker op voor de gewone supporter. Dat is wel het laatste dat we willen als clubs.”