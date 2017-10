Regenboogband Kashia veroorzaakt commotie in Georgië

De actie van vorige week waarbij alle aanvoerders met een regenboogband om de arm speelden, is niet overal in goede aarde gevallen.

Met name in Georgië was er nogal wat te doen over de actie, waarmee de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de sport wordt bepleit. Met name Vitesse-aanvoerder Guram Kashia moest het ontgelden. Een columnist, Giorgi Gigauri, van de Georgische krant Asavali-Dasavali vond zelfs dat Kashia uit het nationale team moest worden gezet.

Kashia zelf zegt zich niet te veel aan te trekken van de kritiek. Volgens hem werkt het juist averechts. ,,Het was heel dom van de columnist, want hij heeft zichzelf in een lastig parket gebracht. Hij kreeg nog meer kritiek dan ik'', aldus Kashia tegen de NOS. Volgens Kashia kan niemand hem kan zijn nationaliteit en het nationale elftal afpakken. ,,Zelfs al zijn duizend mensen ertegen, als de nationale ploeg belt, ga ik."

Geen spijt

Ook op zijn Facebookpagina las Kashia weinig goeds over zijn actie. ,,Dat waren vooral voetbalfans. Daar schonk ik niet zoveel aandacht aan. Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan. Het was ook mijn eigen verantwoordelijkheid.''