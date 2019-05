Reis tekent bij Barça, club volgde middenvelder al sinds september

Door Sander de Vries



,,De clubs zijn eruit”, bevestigt Alexander Bursac, de zaakwaarnemer van Reis. ,,Voor Ludovit is dit natuurlijk heel erg mooi. Een toptransfer. We horen dit weekeinde of anders maandag wanneer we naar Barcelona vliegen om de transfer af te ronden.”

Reis verscheen in september op de radar bij Barcelona. ,,De tijd dat voetballers door zulke clubs worden gescout op pleintjes ligt al even achter ons”, vertelt Bursac. ,,Barcelona kijkt bij het scouten van spelers onder meer naar hoeveel wedstrijden jonge spelers op het hoogste niveau hebben gespeeld. Ludovit heeft al meer dan vijftig duels in de benen. Dat is niet voor niets. Hij kan heel goed timen, druk zetten, ballen afpakken en voetbalt ogenschijnlijk heel simpel.”

Barcelona heeft Reis vervolgens diverse keren in actie gezien. Zowel bij FC Groningen als bij Oranje onder 19. ,,Als een speler ook internationaal bij zijn leeftijdsgenoten toonaangevend is in wedstrijden, gaan ze verder kijken”, schetst Bursac het scoutingsproces van Barcelona bij Reis. ,,Bij de uitwedstrijd tegen NAC was duidelijk dat ze hem wilden hebben.”

Reis sluit in de voorbereiding van het nieuwe seizoen aan bij de selectie van Barcelona. ,,We moeten nog gaan zitten voor de details, maar we willen wel dat de hoofdtrainer Ludovit zelf aan het werk ziet. Zodat hij een indruk krijgt van zijn niveau, en of hij in staat is om dat van Barcelona aan te tikken.”