Reiss Nelson maakt eerste minuten voor Feyenoord, rentree voor Madueke bij PSV

interview Technisch manager Mike Willems blijft strijdvaar­dig bij PEC: ‘Ik laat me door niemand kapotmaken’

5 oktober Mike Willems, technisch manager van PEC, is niet van plan op te geven nadat de Zwolse supportersgroep FEU dinsdagochtend het vertrouwen in hem per direct had opgezegd. ,,Ik blijf strijdbaar”, laat hij weten.