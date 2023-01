Remko Pasveer in onzekerheid na komst Géronimo Rulli naar Ajax: ‘Trainer moet daarin duidelijkheid verschaffen’

Of Pasveer in Nijmegen voorlopig zijn laatste wedstrijd voor Ajax had gekeept? ,,Dat weet ik niet”, zei Pasveer bij ESPN. ,,Ik heb niets gehoord van de trainer dus we gaan het zien. Ik doe mijn uiterste best en ik ben niet iemand die opgeeft dus we gaan gewoon vol door”, aldus de Ajax-doelman, die al wel met Rulli trainde. ,,Hij is een goede gozer, daar is niets mis mee.”

Schreuder gaf op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen NEC (1-1) aan dat hij Rulli als nieuwe eerste doelman van Ajax ziet. ,,Anders haal je hem niet", zei Schreuder, die ook aangaf niet met Pasveer te hebben gesproken over de keeperskwestie onder de Amsterdamse lat. ,,Dat hoeft ook niet. We hebben het in een selectie nooit over elf spelers maar altijd over een hele groep", aldus Schreuder.

Of het Pasveer tegenvalt dat hij nog niets van Schreuder hoorde? ,,Dat weet ik niet. Dat is aan de trainer, die moet daarin duidelijkheid verschaffen en vooralsnog heb ik niets gehoord dus ik ga gewoon door met waar ik het hele seizoen al mee bezig ben en dat is vol voor het kampioenschap gaan. Het zal moeten blijken. Ik doe mijn best en wat het beste voor Ajax is, dat moeten we doen. Het is goed dat de club naar de toekomst kijkt en dat moeten ze ook doen en verder is het afwachten, denk ik. Je leeft voor de mooie momenten, dat bereik je door hard te werken en dan is het verder aan de trainer wat hij gaat doen.”

WK

Als eerste doelman van Ajax ging Pasveer ook mee naar het WK in Qatar. Daar was er veel aandacht voor Andries Noppert en het ontbreken van Jasper Cillessen, die dit weekend uitblonk tegen Ajax. Hoe het voor Pasveer was? ,,Ik houd er wel van om in de luwte te blijven. Natuurlijk, je wilt spelen, maar de bondscoach maakt de keuze en dat moet je accepteren. Ik heb mijn best gedaan voor het team en natuurlijk is het jammer dat je niet speelt, maar de ervaring is mooi. Ik kan mezelf in de spiegel kijken en zeggen dat ik er alles aan gedaan heb.”