Remko Pasveer rekent zich nog niet rijk: ‘Ik zal moeten blijven leveren bij Ajax’

Pasveer was blij dat hij opnieuw zijn doel schoon had gehouden, maar de ervaren Tukker bleef nuchter als altijd. ,,Uiteindelijk staan wij ervoor om de nul te houden en de boel scherp te houden. Dat lukte goed, want ook de verdedigers en middenvelders deden het vanavond prima", zei Pasveer, die vooral indruk maakte met een redding op een inzet van Amadou Onana. De 21-jarige middenvelder liep na een voorzet van Kevin de Bruyne weg uit de rug van Marten de Roon, maar met een knappe save voorkwam Pasveer dat de Rode Duivels op 0-1 kwamen in Amsterdam.

,,Ja, dat was wel de mooiste redding van de avond. Ik koos ervoor om te blijven staan bij die kans en dat pakte gelukkig goed uit", zei Pasveer, die zich nog niet rijk rekent als het gaat om een ticket naar Qatar half november. ,,Nee, we krijgen nog veel wedstrijden de komende weken", doelde hij op het drukke programma van Ajax in de Eredivisie en Champions League de komende anderhalve maand.



,,We blijven leveren, want de bondscoach kijkt natuurlijk ook naar de prestaties bij de club. Natuurlijk is het lekker dat je twee keer de nul houdt. Het is wel even wennen in Oranje met flink wat nieuwe teamgenoten. Het voordeel is wel dat ik samenspeelde met vijf teamgenoten, waarvan Blind en Timber bij mij in de buurt stonden. Dat zorgt toch voor bepaalde automatismes.”