René Hake: Met Cambuur meestrijden om promotie

Door Sander de Vries



,,Na een aantal maanden niet op het veld gestaan te hebben, ga ik nu mijn voeten weer in het (kunst)gras zetten”, aldus Hake bij zijn presentatie. ,,Het bezig zijn met spelers en staf – dat geeft een goed gevoel. Cambuur heeft een aantal jaren in de eredivisie gebivakkeerd en is nu in de Jupiler League weer aan het opkrabbelen. Ik kon me prima vinden in het idee om Cambuur weer naar de eredivisie te helpen.”