René van de Kerkhof is trots op zijn twee WK-finales: ‘Ik zou alles zo weer overdoen’

Door Rik Elfrink



Bijna alles is over de WK-finales van 1974 en 1978 gezegd en geschreven. Toch? René van de Kerkhof denkt van wel. ,,Ik ben positief ingesteld en vind nog steeds dat we hartstikke trots mogen zijn op die prestaties”, zegt hij. De Waalrenaar heeft geen geestelijke bijstand of een tissue nodig als hij Gerd Müller op oude beelden in München de 1-2 ziet maken. ,,Pijn? Een nederlaag accepteren, hoort bij het leven. Kijk eens wat we als klein land hebben bereikt. Dat we twee keer verloren, is nu hooguit jammer”, zegt de ongecompliceerde en opgewekte tweelingbroer van Willy.