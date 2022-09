Rensch leeft op bij Ajax: ‘Het is lastig geweest, maar ik denk dat je de oude Devyne weer ziet’

Andries Jonker na plaatsing voor het WK: ‘Dit team wilde zo enorm graag’

Bondscoach Andries Jonker had een zware avond in Utrecht, waar de Oranje Leeuwinnen pas in minuut 93 de bevrijdende 1-0 maakte tegen IJsland. ,,Aan de ene kant krijg je zoveel kansen dat je denkt: dit moet toch lukken. Aan de andere kant missen we zoveel kansen dat je denkt: dan maar via de play-offs”, vertelde Jonker na afloop tussen welke gedachten hij de hele avond schommelde.

7 september