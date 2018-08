Reserves van Ajax verliezen in besloten oefenduel van Wolfsburg

Nederland nadert Oostenrijk op coëfficiën­ten­lijst UEFA

14:07 De vroegtijdige uitschakeling van AZ in Europa is een behoorlijke smet op een, als je kijkt naar de coëfficiëntenlijst van de UEFA, prima week van Nederlandse clubs. Met name de uitschakeling van Sturm Graz door Ajax zorgt ervoor dat Nederland inloopt op Oostenrijk, dat de cruciale elfde plek nu nog in handen heeft.