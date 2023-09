Restant gestaakt duel tussen Willem II en NAC wordt dinsdag uitgespeeld

MET VIDEO PEC Zwolle overleeft knotsgekke slotfase in Almere en boekt dankzij invaller Vellios tweede zege op rij

Het moest na afloop eigenlijk gaan over het werelddoelpunt van Davy van den Berg in Almere, maar uiteindelijk ging het vooral over de krankzinnige slotfase. Daarin leek PEC eerst de punten te verspelen, daarna te winnen, maar vervolgens werd er gestaakt.