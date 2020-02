Reuzendoder NAC schakelt na PSV ook AZ uit en bereikt halve finales bekertoernooi

Door Nik Kok



Juist de in Alkmaar geboren en bij AZ opgeleide Robin Schouten was in het stadion van AZ de grote man. Schouten miste in de eerste helft nog een opgelegde kans maar was even later belangrijk met een assist. In de tweede helft verzilverde hij een perfect uitgespeelde counter op fraaie wijze. Schouten doorliep de AZ-opleiding vijf jaar om dit seizoen na Ajax en FC Volendam bij NAC uit te komen en schitterde vervolgens alsnog in het stadion van zijn geboortestad.



AZ kon er slechts een wondertreffer van afstand van Oussama Idrissi tegenover stellen. Dat was niet genoeg om één van de grootste teleurstellingen van het tot nu toe goed verlopen seizoen af te wenden. Noblejas bepaalde de eindstand in de slotfase nog op 1-3.



AZ maakte het zichzelf al vanaf het begin van de wedstrijd moeilijk het eigen stadion waar het volgende week het Oostenrijke LASK Linz ontvangt in het kader van de Europa League, het andere knock-outtoernooi waar AZ dit seizoen tot voor kort nog voor streed. De grote kans die Schouten in de beginfase kreeg bleek een waarschuwing want een soortgelijke aanval daarna was even later wel raak. Via de voet van Jonas Svensson was het Mounir El Allouchi die de score opende en daarmee het startschot gaf voor wat een aardige bekerkraker zou worden.



