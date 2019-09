Reza en Malen excelleren in doelpuntrijk weekend

Fortuna-trai­ner Ultee woedend op Ciss na salto in blessure­tijd

15 september Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee heeft met verontwaardiging gekeken naar het juichen van zijn aanvaller Amadou Ciss, nadat de Senegalees de Limburgers in de wedstrijd tegen FC Twente in blessuretijd had teruggebracht tot 2-3. In plaats van gauw terug naar zijn eigen helft te gaan, om de jacht in te zetten op de 3-3, vierde Ciss zijn eerste goal in de eredivisie op acrobatische wijze.