Ricksen eregast bij wedstrijd Fortuna Sittard

Arbiter Van den Kerkhof krijgt de leiding over GA Eagles

12:35 Scheidsrechter Martin van den Kerkhof is door de KNVB aangewezen om het duel tussen Helmond Sport en Go Ahead Eagles tot een goed einde te brengen. De arbiter wordt in het Brabantse Lavans Stadion geassisteerd door Doener en Van Deursen. Het duel in Helmond begint om 20.00 uur.