Rienstra en Lewis opnieuw in Elftal van de Week

Ook de van een schorsing teruggekeerde Hirving Lozano is terug in het Elftal van de Week. Na de zware nederlaag van vorige week tegen Willem II (5-0) won PSV, met de nodige moeite, ruim van VVV (3-0). De Eindhovenaren leveren verder verdediger Daniel Schwaab. VVV had het vooral aan doelman Lars Unnerstall te danken dat het niet meer doelpunten tegen kreeg tegen PSV. Hij wordt beloond met een 7,5.

Ook Ajax en AZ zijn met twee spelers vertegenwoordigd in het elftal. Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico duwden het in degradatienood verkerend Sparta nog meer in het nauw. Ziyech was met twee doelpunten weer van belangrijke waarde voor de Amsterdammers. Alireza Jahanbakhsh was de grote man bij AZ. De aanvaller scoorde in blessuretijd de winnende tegen FC Groningen (3-2). Met rechtsback Jonas Svensson vertegenwoordigen zij de Alkmaarse club in het Elftal van de Week.