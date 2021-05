Rini Coolen moet bij Feyenoord ‘jeugdopleiding en eerste elftal beter op elkaar laten aansluiten’

VIDEO | RAPPORT De cijfers na het ongelofe­lij­ke seizoen van Go Ahead Eagles: wie was de allerbeste?

20 mei De slotakte van het seizoen was even memorabel als krankzinnig. Twee jaar na de zinderende apotheose tegen RKC doet Go Ahead Eagles er een schepje bovenop in heroïek en avontuur. Een epos wat over tientallen jaren nog steeds verankerd ligt in het collectieve voetbalgeheugen. In een zenuwslopend uur op Woudestein raast de achtbaan van twijfel, onzekerheid en angst naar opperste staat van euforie. Het is het debuutjaar van trainer Kees van Wonderen en GA Eagles in een notendop.