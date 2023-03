Rivaliteit Ajax en Feyenoord naar kookpunt: ergernissen en verwijten zorgen voor extra spanning

Recordaan­tal fans bij vrouwen­voet­bal: Ajax morst punten tegen Feyenoord in Johan Cruijff Arena

De Klassieker in de eredivisie voor vrouwen tussen Ajax en Feyenoord (1-1) heeft een recordaantal toeschouwers getrokken. Ajax verkocht 33.742 kaarten voor het duel dat voor het eerst in de Johan Cruijff Arena werd gespeeld. Dat was een ruime verbetering van het record dat eind vorig seizoen werd gevestigd. Toen speelden de vrouwen van Feyenoord en Ajax voor 14.618 toeschouwers in De Kuip.