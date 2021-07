RKC-aanwinst Bel Hassani wil Nederland laten zien dat hij terug is: ‘En dat ik het niet ben verleerd’

Eigenlijk zou hij helemaal niet in actie komen voor RKC in het oefenduel met Go Ahead Eagles (1-1), de nieuwste aanwinst Iliass Bel Hassani. ,,Maar ik zei tegen de trainer: als ik toch mee moet, laat me dan in ieder geval ook een beetje meedoen.”

Het werden dertig minuten voor de middenvelder, die daar ook al behoorlijk last van had. ,,Het was pittig", zegt de geboren Rotterdammer met een lach. ,,Maar het was prima zo. Toen ik naar binnen ging, dacht ik: ik kan nog wel even. Maar bij momenten dat je honderd procent moet, kun je dan toch wat minder geven.”

Bel Hassani is gelukkig dat hij na twee jaar Midden-Oosten weer terug is op de Nederlandse velden. ,,Het was een mooie ervaring, maar op een gegeven moment kwam het moment om terug te gaan. We krijgen een kleine over 2,5 maand en dus was het een bewuste keuze om weer naar Nederland te gaan."

Snel overtuigd

Het werd RKC, waar hij na een gesprek met technisch directeur Mo Allach snel overtuigd was. ,,Mo gaf mij het vertrouwen. En ik had vorig jaar al een gesprek met mijn zaakwaarnemer over RKC dus ik hield ze al vanuit Dubai en Qatar in de gaten. Het team past goed bij mij, ook het goed voetballen vanuit achteruit. Ik heb met oude RKC-spelers gesproken en die waren allemaal positief. Voor mij was de keuze heel makkelijk.”

Quote Het team is nog niet af, maar met de ervaren spelers die we hebben en die misschien nog komen, denk ik dat we het kunnen doen in de eredivisie. Iliass Bel Hassani, RKC Waalwijk

Bel Hassani gelooft dat RKC ook met een behoorlijk nieuw team boven de degradatiestreep kan blijven komend seizoen. ,,Het team is nog niet af, maar met de ervaren spelers die we hebben en die misschien nog komen, denk ik dat we het kunnen doen in de eredivisie. Alex (Alexander Büttner, red.) doet nu mee en ik hoop dat hij kan blijven.”

Fit worden

Over zichzelf is Bel Hassani duidelijk: ,,Ik moet eerst fit worden, want dat ben ik gewoon nog niet. Daar ga ik keihard aan werken de komende weken. Ik ga alles geven en Nederland laten zien dat ik weer terug ben. En dat ik het nog niet ben verleerd.”