RKC bekert verder na verlenging dankzij grandioze invalbeurt Odgaard

Trainer Joseph Oosting veranderde een hoop aan zijn basisteam ten opzichte van afgelopen weekend. Onder meer Lutonda, Luuk Wouters en Roy Kuijpers mochten vanaf het begin starten. Laatstgenoemde was al na achttien minuten trefzeker en bewees zo snel zijn waarde. De aanvaller werd goed aangespeeld door Lennart Daneels, waarna Kuijpers na een mooie voetbeweging ADO-doelman Luuk Koopmans kon verschalken.

Volledig scherm Roy Kuijpers © ANP

In de fase voor de goal was de wedstrijd aardig in evenwicht. Beide ploegen kregen wat ruimte, maar zowel RKC-doelman El Maach als Koopmans hoefde in die beginfase niet één echte redding te verrichten.

Voorsprong uit handen

Maar de openingsgoal van Kuijpers brak de wedstrijd wel open. Niet veel later kwamen de bezoekers uit Den Haag al weer langszij. Een corner kwam via de kluts op het hoofd van aanvoerder Boy Kemper, die de bal met de rug naar de goal op de paal wist te koppen. Via de paal kwam de bal tegen het uitgestoken been van doelman El Maach, waarna het leder alsnog in het net verdween.

Het spel golfde na die gelijkmaker op en neer, maar het was ADO dat vlak voor rust nog een keer toesloeg. Spits Thomas Verheydt tikte de bal uit een vrije trap achter El Maach, waardoor RKC met een achterstand de kleedkamer opzocht.

Volledig scherm © Pro Shots / Remko Kool

De opdracht was simpel voor de ploeg van Oosting: er moest in ieder geval nog één keer gescoord worden om een verlenging af te dwingen. RKC kwam goed uit de kleedkamer en was een aantal keer dreigend. Invaller Finn Stokkers kreeg al snel een schietkans, maar dichter bij dan dat kwamen de Waalwijkers lange tijd niet.

Gouden invalbeurt Odgaard

Tot aan de 76ste minuut, want toen kwam RKC verdiend op gelijke hoogte. Invaller Jens Odgaard verraste ADO-doelman Koopmans met een schot vanaf de rand van de zestien: 2-2. RKC rook vervolgens bloed, want ADO leek niet meer bij machte om iets uit te kunnen richten. Toch lukte het de thuisploeg niet meer om écht gevaarlijk te worden, waardoor beide ploegen na negentig minuten veroordeeld waren tot een verlenging.

Volledig scherm © ANP

Het begin van de verlenging was van beide kanten aftastend, maar op slag van het eerste kwartier van de verlenging was daar Odgaard weer. De Deen zette zijn ploeg in de 105e minuut met een goed schot op een 3-2 voorsprong. Ook in het tweede deel van de verlenging was Odgaard trefzeker. Daarmee tekende hij voor een hattrick, nadat hij in de 116e minuut ADO-doelman Luuk Koopmans te kijk zette met een prachtige lob.

Door de winst op ADO zit RKC bij de laatste acht van het bekertoernooi. Dat gebeurde tien jaar geleden voor het laatst. De ploeg van Oosting speelt de kwartfinale ook nog eens thuis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.