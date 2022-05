RKC bezorgt Groningen pijnlijke avond en doet geweldige zaken in de strijd tegen degradatie

RKC komt op 31 punten. Dat zijn er vijf meer dan de onderste drie clubs uit de Eredivisie: PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en Willem II. Fortuna Sittard staat vijftiende met 29 punten. Finn Stokkers bracht de thuisploeg al na een kwartier op voorsprong. Hij schoot binnen na een onnauwkeurige terugspeelbal van Damil Dankerlui. Negen minuten later was het weer raak. Nadat Bart van Hintum een lange pass niet wist te onderscheppen, legde Michel Kramer goed af op Stokkers, die zijn tweede van de avond maakte. Richard van der Venne maakte er nog voor de rust 3-0 van. Met een fraaie boogbal verschalkte hij doelman Peter Leeuwenburgh.

Groningen, waar Michael de Leeuw, Dankerlui en Van Hintum in de rust werden gewisseld, deed in de 58e minuut wat terug via Jørgen Strand Larsen. Na de 3-1 was het echter weer vooral de thuisploeg die de betere kansen kreeg. Kramer en later ook Van der Venne scoorden echter niet meer.



De thuisclub speelde in shirts voor Villa Pardoes, ontworpen door de tienjarige Lianne Koskamp.