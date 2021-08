RKC-coach Joseph Oosting treft zijn zoon Thijs bij AZ

VIDEO Dumfries naar Inter: PSV haalt 15 miljoen euro binnen

12 augustus PSV heeft donderdag een deal kunnen sluiten met Internazionale over de verkoop van Denzel Dumfries. Op een aantal punten en komma’s na is een transfer rond en het plan is dat de rechtsback morgen al medisch gekeurd wordt. Hij kan vanavond al naar Italië vliegen.