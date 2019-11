RKC diep in blessuretijd naast Emmen

Kleine kansjes voor RKC volgden. Een schot van Darren Maatsen ging via een verdediger net naast en Sylla Sow wist uit de draai ook de goal niet te vinden. De eerste echte uitbraak van Emmen was wel meteen raak. Via Michael de Leeuw kwamen de Emmenaren nog binnen het kwartier op voorsprong. Een lange diepe bal, hoefde alleen nog maar breed gelegd te worden en het was 0-1. Verder bleef de eerste helft in hetzelfde spelbeeld. RKC had de bal en Emmen kwam er af en toe gevaarlijk uit. Net voor rust trok Maatsen de stand gelijk, maar toen het net bolde floot scheidsrechter Martens voor buitenspel, dat zijn nou eenmaal de nieuwe regels.



Eerste tien minuten na rust was het spelbeeld totaal anders. Emmen probeerde het spel te maken en RKC kwam er een keer gevaarlijk uit. Maar een slechte aanname van Sow haalde de angel uit de veelbelovende aanval. Pas in de zeventigste minuut was RKC dichtbij de gelijkmaker. Een knal van Rienstra werd gestopt door de doelman en de daaropvolgende rebound van Sow ging via een verdediger over.