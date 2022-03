RKC en Heerenveen schieten weinig op met gelijkspel, degradatiestreep blijft in zicht

PSV ontvangt lening van 30 miljoen euro voor extra investerin­gen

PSV ontvangt een lening van 30 miljoen euro uit een nieuw partnerfonds, dat bestaat uit vijf partijen. Het geld is bedoeld voor investeringen in het Philips-stadion en op het trainingscomplex, de PSV Campus. Ook krijgt de technische leiding van de club volgens PSV ,,meer mogelijkheden om strategische investeringen op de spelersmarkt” te doen, al is het geld niet bedoeld voor directe versterkingen voor het eerste elftal.

11 maart