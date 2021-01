RKC en Willem II schieten weinig op met punt in 'degradatiederby’

Door Max van de Put

Willem II begon in nagenoeg dezelfde opstelling als donderdag tegen FC Groningen, met alleen Pol Llonch in plaats van de geblesseerd geraakte Driess Saddiki. RKC moest het nog doen zonder de zieke oud-Willem II’er Vurnon Anita. In de openingsfase oogde Willem II wat nerveus. RKC kreeg in het eerste kwartier twee grote kansen om de score te openen. Eerst raakte Finn Stokkers de bal niet goed, bij de tweede mogelijkheid ging het schot van de vrijstaande Richard van de Venne over het doel van Jorn Brondeel.

RKC bleef domineren, Willem II moest zich beperken tot tegenhouden en dat ging een aantal keer maar net goed. Na een halfuur kon Ola John niet verder; hij werd vervangen door James Efmorfidis. Het spelbeeld veranderde niet. Willem II leek wonderwel schadevrij de rust te halen, maar dat lukte toch net niet. Pol Llonch beging in de 45ste minuut een overtreding op Melle Meulensteen, scheidsrechter Lindhout wees naar stip, Anas Tahiri schoot raak vanaf elf meter: 1-0.

Effect

Het móest anders bij Willem II na rust, dat zag Adrie Koster ook. Hij bracht Mike Trésor en Mats Köhlert in de ploeg voor Görkem Saglam en Ché Nunnely. Het leek effect te sorteren. De eerste kans in de tweede helft was voor de bezoekers; Köhlert schoot echter wild over.

Maar even later had Köhlert wél een fijne balberoering; hij leverde een perfecte voorzet af, Otschi Wriedt kopte raak: 1-1. Reden voor Fred Grim om ook te wisselen. Paul Quasten en Finn Stokkers gingen naar de kant, voor hen in de plaats kwamen Thiery Lutonda en Vitalie Damascan.

Direct daarna slalomde Mike Trésor fraai door de RKC-verdediging en sloot af met een hard schot waar Lamprou nog net een paar vingers tegen kreeg. Omdat Derrick Köhn maar bleef grossieren in balverlies, zag Koster zich genoodzaakt nog een wissel toe te passen. De afgelopen week van FC Twente gehuurde Lindon Selahi ging naast Pol Llonch op het middenveld spelen, Freek Heerkens werd linksback in plaats van Köhn.

RKC liet een kwartier voor tijd een uitgelezen mogelijkheid onbenut om weer op voorsprong te komen. Maar nadat de vrijstaande Damascan en Van de Venne allebei de bal niet onder controle konden krijgen, wierp Brondeel zich er op. De moegestreden Poll Llonch werd vervangen door Wesley Spieringhs. Bij RKC gingen Daneels en Van de Venne naar de kant, Syllah Sow en Sebbe Augustijns kwamen voor hen in het veld.

In de slotfase was Willem II dichter bij de overwinning dan RKC, toen Mike Trésor uit een voorzet van Pavlidis een schietkans kreeg. Kostas Lamprou kon de bal echter wegboksen.

