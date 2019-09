RKC geeft Sparta z’n zelfvertrouwen terug

Er viel wel wat te zeggen voor het goede humeur van de Rotterdamse spits met de Duitse nationaliteit. De grove nederlagen tegen Ajax (1-4) en AZ (5-1) hadden er bij Sparta behoorlijk ingehakt. Vandaar dat ze in Spangen wel een opsteker konden gebruiken. En RKC blijkt daar deze avond de ideale tegenstander voor.



Negentig minuten lang wanen de Sparta-spelers zich tegen de hekkensluiter in een speeltuin, waarin ze zich naar hartenlust uit kunnen leven. De 2-0 ruststand, via Halil Dervisoglu en Ache, is slechts een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Blijkbaar reden voor de ploeg van Henk Fraser om er na de pauze nog een schepje bovenop te doen. Dervisoglu maakt uit een prachtige voorzet van Ache 3-0 en Mohamed Rayhi tekent later voor de 4-0.