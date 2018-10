RKC-goalie Vaessen is teamgenoten dankbaar: ‘Ze hebben me gered’

Van 't Schip in zijn nopjes met eerste helft PEC en ongekende scorings­drift Flemming

23:30 ,,Wij hebben deze jongen ook gehaald omdat we weten dat hij bij Ajax gemakkelijk scoorde en daar bovendien liet zien op meerdere posities uit de voeten kon", stelde de trainer van PEC Zwolle. ,,Na de voorbereiding, waarin hij sterk speelde en ook veel scoorde, was Zian even zoekende. Maar tegen Heracles vond ik hem alweer goed spelen en wat hij vandaag liet zien met vier goals was natuurlijk geweldig.”