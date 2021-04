RKC kan FC Emmen dieper in problemen duwen

Voormalig PEC-spits Lennart Thy gaat gewoon juichen als hij tegen zijn oude club scoort

2 april Lennart Thy (29) maakte vorig jaar misschien wel het belangrijkste doelpunt van PEC: de gelijkmaker bij Fortuna Sittard (1-1). In – naar later bleek – de laatste wedstrijd van het coronaseizoen. Een langer verblijf in Zwolle zat er alleen niet in voor de spits, die zaterdag met Sparta Rotterdam zijn oude club treft. Hoe graag de Duitser zelf ook wilde.