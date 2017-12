RKC legt Willem II geen strobreed in de weg

Doordat de Waalwijkers weinig weerwerk konden bieden, was het bekerduel al snel beslist en dat hielp niet mee om een hoge amusementswaarde te halen. Na een klein kwartier zorgde Fran Sol met een bekeken wippertje over RKC-keeper Etienne Vaessen heen voor de openingstreffer: 1-0. Toen de Spaanse spits uit een vrije trap van Jop van der Linden ook de 2-0 binnenknikte, was het wel gedaan in Tilburg. Nog voor rust werd de kloof al schier onoverbrugbaar voor RKC, dat de jarige coach Peter van den Berg (46) geen sportief kado kon geven. De voor de geblesseerd uitgevallen Bartholomew Ogbeche in het veld gekomen Mo El Hankouri zette laag voor vanaf de linkerflank; Sol deed een slim overstapje en Ismail Azzaoui kon de hoek uitzoeken: 3-0.



RKC - gesteund door 600 meegereisde fans - legde Willem II geen strobreed in de weg. Vlak voor rust kreeg Johan Voskamp nog wel een uitgelezen mogelijkheid om voor 3-1 te zorgen, maar hij kopte vrijstaand veel te slap in om doelman Mattijs Branderhorst te kunnen verschalken.



Willem II probeerde in de tweede helft nog wel om de voorsprong te vergroten, maar de noodzaak was er niet meer om voluit te gaan. De thuisploeg kwam de wedstrijd behalve de blessure van Ogbeche verder niet schadevrij door. Totaal onnodig pakten beide vleugelverdediger (Tsimikas en Lewis) bij een 3-0 voorsprong een gele kaart. In de wetenschap dat in het bekertoernooi 2 gele kaarten goed zijn voor een duel schorsing, uitermate dom. Ook RKC liep nog schade op. Van Eijma is volgend seizoen voor het eerste bekerduel geschorst.



De Tilburgers schakelden eerder CSV Apeldoorn en Heerenveen uit en weten donderdagavond wie de tegenstander wordt in de kwartfinale van het bekertoernooi.