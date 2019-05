RKC na krankzinnige play-off terug in de eredivisie

RKC keert na vijf jaar terug in de eredivisie. Na een krankzinnige en bewogen wedstrijd wonnen de Waalwijkers met 4-5 bij Go Ahead Eagles.

Peter Langedijk leek één minuut voor tijd met de 4-3 de thuisclub naar de eredivisie te schieten, maar het was Stijn Spierings die in de vijfde minuut van de blessuretijd de wedstrijd besliste. Mario Bilate maakte het daarna nog erger voor Go Ahead door een strafschop te benutten.

Emil Hansson (strafschop) en Spierings zorgden in de eerste helft namens RKC voor een voorsprong (0-2). Vlak voor de rust benutte Jeroen Veldmate een strafschop namens de Eagles (1-2). Na de pauze tekende Richard van der Venne in de 55e minuut voor de gelijkmaker (2-2) en leek Istvan Bakx in de 63e minuut de thuisclub naar de eredivisie te schieten (3-2).

Invaller Hans Mulder bracht in de 79ste minuut de dubbeltellende gelijkmaker op zijn naam (3-3). Daarmee was het echter nog lang niet gedaan. Pieter Langedijk (ex-RKC) bracht Go Ahead in de voorlaatste minuut opnieuw op voorsprong, maar het feest in Deventer duurde niet lang. Eerst Spierings en daarna Bilate gaven het onvoorspelbare duel een passend slot: 4-5.

Voor RKC is het de vierde promotie naar de eredivisie. Eerder deden de Waalwijkers in 1988, 2009 en 2011 een stapje omhoog.

Eerder in de nacompetitie was RKC, dat als achtste eindigde in de reguliere competitie, te sterk voor NEC en daarna ook voor eredivisionist Excelsior. De Eagles degradeerden in 2017 naar de eerste divisie. De vijfde promotie voor de club uit Overijssel zat er net niet in.

De tweede helft in Deventer begon wat later door een incident in de RKC-kleedkamer. De clubarts van de Waalwijkse club is onwel geworden. Hij was bij kennis en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

