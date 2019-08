RKC onder protest akkoord met drie duels schorsing Gaari

RKC zegt de schorsing met tegenzin te accepteren en het eigenlijk niet eens te zijn met de straf. “Als dit de tendens wordt, dan kunnen we beter weer teruggaan naar kunstgras en de spelregels van zaalvoetbal hanteren. Voetbal is en blijft een contactsport, waar stevige duels worden uitgevochten”, zegt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC. “Het feit dat er niet gesproken wordt over dat Juriën wel degelijk de bal speelde, is typerend hoe we in Nederland dit soort situaties beoordelen. In de Premier League zou je voor zo’n tackle op de bal een staande ovatie krijgen. Gezien alles tegenwoordig wordt weggeschreven onder de noemer ‘gevaarlijk spel’ heeft het voor ons geen zin om in beroep te gaan en hem nog langer kwijt te zijn. We leggen ons dan ook neer bij het besluit van de KNVB.”