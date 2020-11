RKC pakt verdiend punt tegen Heerenveen na late goal Damascan

SamenvattingRKC Waalwijk heeft een punt overgehouden aan het thuisduel met Heerenveen, een wedstrijd waarin het veel meer doelpogingen liet noteren dan eerder dit seizoen. Na een vroege goal van Henk Veerman, was het invaller Vitalie Damascan die in de slotfase de gelijkmaker binnenschoot: 1-1.

RKC begon fel aan het duel, met drie wisselingen in de basiself. Paul Quasten stond voor het eerst dit seizoen aan de aftrap, Luuk Wouters moest op de bank plaatsnemen. Ook voor Finn Stokkers was er een basisplaats, net als voor Richard van der Venne die in een oefenduel vorige week drie keer scoorde.

Het leek wachten op de openingstreffer van de Waalwijkers, maar toch was het Heerenveen dat na negentien minuten de 0-1 op het bord zette. Wie anders dan Henk Veerman schoot de eerste de beste echte kans voor de Friezen binnen. Hij nam een lange bal van achteruit fantastisch aan en liet Kostas Lamprou kansloos.

De RKC-goalie voorkwam later in de tweede helft wel twee keer dat Heerenveen de voorsprong kon uitbreiden. Vlak voor rust moest Heerenveen met tien man verder: Sieben Dewaele ging op de enkel staan van Cyril Ngonge en kon met rood vertrekken.

Enorm aantal kansen

In de tweede helft was het daarom ook bijna helemaal op de helft van Heerenveen te doen. Al een minuut na rust redde doelman Erwin Mulder fantastisch op een kopbal van Richard van der Venne. De Ossenaar kwam tot drie keer toe heel dicht bij de gelijkmaker, in de 64ste minuut telde heel Waalwijk de 1-1 zelfs al. Op slechts enkele meters voor de goal kon Van der Venne vrij uithalen, maar opnieuw was het Mulder die zorgde dat Heerenveen de voorsprong behield.

Het leek erop dat de bal er aan Waalwijkse kant gewoon echt niet in wilde, maar toen was daar invaller Vitalie Damascan. Hij had maar vijf minuten nodig om van dichtbij de bal hard de touwen in te knallen. RKC ging zelfs nog op jacht naar de winst, maar dat zat er niet meer in.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.