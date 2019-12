RKC vindt aansluiting en vergroot crisis bij FC Twente

Door Stan Waning



FC Twente begon met een flink gewijzigde ploeg in Waalwijk. Bovendien opereerde het elftal van Garcia in een 4-4-2-formatie. In die formatie begon FC Twente het duel goed. Haris Vuckic kreeg na drie minuten spelen al een grote kans, maar zijn geblokte inzet ging net over. RKC leek na een kleine tien minuten gevaarlijk te worden, maar Joel Drommel kwam goed uit en kopte de bal weg.

Zelfvertrouwen

Drommel kon even later niet voorkomen dat de thuisploeg toch op voorsprong kwam. Anas Tahiri kon heel eenvoudig wegdraaien bij Oriol Busquets en schoot tegendraads goed binnen. Vanaf dat moment was goed zichtbaar dat FC Twente een ploeg is waar het zelfvertrouwen in deze fase van de competitie ontbreekt, want RKC nam gelijk het initiatief over. De ploeg van Fred Grim kreeg zelfs kansen op meer. Mario Bilate kopte namelijk knap richting de verre hoek, maar Drommel pareerde uitstekend.

FC Twente kwam twee keer dicht bij de goal van Etienne Vaessen. Eerst kon Vuckic net niet bij een mooie steekpass van Aitor. Enkele minuten later waren de rollen omgedraaid en kon de Spanjaard vrij voor het doel net niet afronden. Aan de andere kant liet Clint Leemans het na om RKC op 2-0 te zetten. Hij mocht vanaf de zijkant vrij door op het doel van Drommel, maar stiftte over.

FC Twente kreeg af en toe wel de ruimte om er snel uit te komen, maar daar gingen de Enschedeërs veel te slordig mee om. De ploeg mocht zelfs blij zijn met een 1-0 achterstand bij rust, want Bilate kreeg nog een dot van een kans nadat Busquets zijn directe tegenstander weer eens kwijt was.

Zwak begin

Ondanks de zwakke eerste helft, voerde Garcia in de rust geen wijzigingen door. Met dezelfde elf spelers kwam FC Twente na een minuut spelen al op 2-0 achterstand. RKC mocht de bal zonder druk van de Tukkers rondspelen voor het doel van Drommel en Stijn Spierings schoot gelukkig raak. Die klap kwam binnen bij FC Twente, want in de fase die daarop volgde tikte de hekkensluiter FC Twente van het kastje naar de muur. Rafik Zekhnini kreeg een gigantische mogelijkheid om wat terug te doen, maar hij schoot over.

Stijn Spierings nam na een ruim uur spelen de spanning die er nog was helemaal weg. Hij passeerde Xandro Schenk door de benen en schoot vanuit een moeilijke hoek geweldig raak. Wat volgde was een schiettent voor het doel van FC Twente. De gasten mochten van geluk spreken dat RKC in deze fase niet alles raak schoot. Een groot gedeelte van het Twentse uitvak had het op dat moment al voor gezien gehouden. Zij misten weinig noemenswaardigs meer, want RKC vond het welletjes en het lamgeslagen FC Twente kon niks meer en ging zo met een flinke mokerslag de winterstop in. De domme rode kaart van Calvin Verdonk was een treffend en symbolisch slotstuk van een treurige avond voor FC Twente.

