RKC Waalwijk is in alles ongewoon

Door Wilber Hack



Volgens het woordenboek is een wonder iets buitengewoons, een door of met hulp van God verrichte handeling die de natuurkrachten te boven gaat. Voor de Rooms Katholieke Combinatie uit Waalwijk geldt die definitie al lang niet meer. RKC heeft al zo vaak verbaasd dat het nauwelijks wonderlijk te noemen is dat de club een paar jaar na een bijna-faillissement alweer terug is in de eredivisie.