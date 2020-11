RKC Waalwijk ondanks corona financieel flink wijzer van eredivisievoetbal

RKC neemt verder de laatste jaren geen transferinkomsten meer in de begroting op. Die waren er wel. Stijn Spierings bijvoorbeeld verhuisde naar verluidt in de winter voor ongeveer drie ton naar het Bulgaarse Levski Sofia. Frenkie de Jong speelde zijn eerste 25 officiële wedstrijden voor Barcelona. Ook dat betekende kassa voor RKC.



In de prognose voor het lopende seizoen gaat de Waalwijkse club ondanks de beperkingen door het coronovirus uit van een kleine plus. Die zal rond de 100.000 euro bedragen, op een begroting van opnieuw 7,1 miljoen euro. RKC is er van uitgegaan dat er na de winterstop weer in beperkte mate publiek welkom is bij de wedstrijden.