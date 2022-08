RKC Waalwijk steelt punt op bezoek bij FC Emmen na late gelijkmaker

AZ wil scherp zijn tegen gepassio­neer­de Schotten van Dundee United

AZ is beducht om zich weer te laten verrassen door Dundee United, de Schotse tegenstander van morgenavond in Alkmaar in de kwalificatieronde van de Conference League. Vorige week liep de club daar tegen een onverwachte nederlaag aan (1-0), die moet nu worden rechtgezet. ,,We speelden niet goed”, wist spits Vangelis Pavlidis nog.

10 augustus