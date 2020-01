RKC weer met lege handen na belabberde tweede helft tegen concurrent VVV

De Zweed was pas een kwartier terug op het veld in Waalwijk, toen hij zijn waarde al liet zien. De bal kwam net binnen de zestienmeter voor zijn voeten terecht en hij haalde hard uit: 1-0.



RKC, met alle vier de winteraanwinsten in de basis, had de wedstrijd in eigen huis onder controle, maar kreeg niet erg veel kansen. Net zoals de bezoekers overigens, die er slechts sporadisch uitkwamen. Dit was ook in het eerste deel van de tweede helft het geval, maar daarin kreeg de thuisploeg wel kansen om de wedstrijd te beslissen. Dat werd net als in de wedstrijd in Venlo nagelaten, waardoor VVV erin kon blijven geloven.



Terecht zo bleek. Twee goals snel na elkaar van Jonathan Opoku (aangeraakt door Stefan Velkov) en Oussama Darfalou (na een fout van Velkov) lieten RKC met zware degradatiezorgen achter. Want waar bij winst het gat met ADO Den Haag en VVV-Venlo zou zijn verkleind tot twee punten, is het verschil met ADO nu vijf en met VVV maar liefst acht punten.