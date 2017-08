RKC weer ondermaats tegen beloften

RKC Waalwijk is na twee speelronden in de eerste divisie nog puntloos. De Waalwijkers, toch al niet bedreven in het spelen tegen beloftenteams, verloren met 2-1 van AZ.



Daarmee kwam RKC nog goed weg.RKC kreeg voetballes, zeker in het eerste kwartier. Jong AZ dook vier keer alleen voor de keeper op. De schade bleef tot 2-1 beperkt. Al na vier minuten stuurde de uitstekende Jeremy Helmer met een steekbal Jamie Jacobs weg. Acht minuten later waren de rollen omgekeerd en fungeerde Jacobs als aangever bij de 2-1 van Helmer. 2-1, want uit de eerste goede aanval van RKC legde Irvingly van Eijma de bal goed terug op Noel de Graauw, die mooi afdrukte.



De Graauw was, naast Jari Koenraat, de verrassing in de basis van RKC. Trainer Peter van den Berg hield aan zijn 5-3-2 systeem vast, maar in de formatie was het beter dan Dat bij de ouverture tegen Emmen. Toch liet RKC zich vaak veel te simpel verrassen. AZ kon de Waalwijkers niet alleen over de flanken pijn doen, maar ook met ragfijne combinaties door het midden.



Na de pauze knoopte AZ weer aan bij de goede openingsfase. Het drukte RKC opnieuw terug op eigen helft, tot Johan Voskamp en Gigli Ndefe een kwartier na de rust Ingo van Weert en Paul Quasten (spierblessure) kwamen vervangen. De Waalwijkers hadden nu wel een aanspeelpunt. Maar het meeste gevaar bleef van AZ komen, dat in de omschakeling geregeld met vier aanvallers tegenover twee verdedigers kwam te staan.



Met Said Bakari kwam er nog een debutant binnen de lijnen. Dat was wel een contrast met het hesje met opschrift 'lul van de week' dat hij de hele week moest dragen. De Graauw miste een enorme kans om RKC naar 2-2 te schieten. Aanvoerder Jan Lammers moest nog alles uit de kast halen om Kai Koreniuk van een derde treffer voor AZ af te houden. In de slotfase waren er nog twee kopkansen voor Van Eijma, maar met een punt was RKC te rijkelijk beloond geweest.