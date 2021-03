RKC’er Bakari schrijft historie met de Comoren: kleine Afrikaanse eilandengroep plaatst zich voor Afrika Cup

In eigen land hield de Comoren Togo op 0-0. En een punt was genoeg om zeker te zijn van kwalificatie voor de groepsfase van de Afrika Cup, in januari volgend jaar in Kameroen. Een duel met Egypte dat volgende week nog op de planning staat, doet er niet meer toe. Egypte zal hoogstwaarschijnlijk de tweede ploeg zijn die zich plaatst, zij spelen later vanmiddag nog tegen Kenia.