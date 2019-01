Rob Blankespoor: de man die alle kleding, ballen en bidons naar Marbella bracht

Aan de rand van het luxueuze hotel Los Monteros zit een man in de clubkleding van Feyenoord. Het is duidelijk geen speler of trainer, maar hij maakt toch deel uit van de begeleidingsgroep. Al is het maar hooguit tweemaal per seizoen.

Zoals hij in juli nog naar Zwitserland reed omdat Feyenoord daar een week streed om de Uhrencup. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot, want de Zwitserse politie constateerde dat zijn wagen te zwaar beladen was en meende dat te moeten bestraffen met een serie bekeuringen. Blankespoor werd zelf nog even vastgehouden in het politiebureau. Voor de sympathieke Leidschendammer Blankespoor was het allemaal niets vergeleken met de ellende die hem in augustus te wachten stond. Bep, al 46 jaar zijn vrouw, werd opeens ziek. Zo ziek dat het nog maar de vraag was of ze haar 67ste verjaardag nog zou halen. Maar Bep bleek een knokker, zo eentje die als ze speler in de Kuip zou zijn geweest in het pulletje zou vallen bij het Legioen. Ze krabbelde beetje bij beetje overeind. Op karakter.