Rob Jansen brengt alle partijen samen in topoverleg Nederlands betaald voetbal

De wens van voetbalmakelaar Rob Jansen om alle belangenorganisaties in het betaald voetbal bij elkaar brengen om de problemen van de coronacrisis te bespreken, krijgt vorm. Jansen, die het initiatief verleden week nam als voorzitter van de belangenorganisatie Pro Agent, krijgt op 14 mei vrijwel alle partijen aan tafel die er toe doen in de voetbalwereld.

Door Mikos Gouka



Het doel is om op die donderdag te praten over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de hele bedrijfstak betaald voetbal. Het zal die middag dus gaan over begrotingen, salarissen en fees. Er kunnen op voorhand geen verplichtingen worden opgelegd zoals salariskorting, maar de betrokkenen kunnen zich uiteraard wel sterk maken richting hun eigen achterban.

Wat betreft dat laatste is het heel belangrijk dat iedereen aanschuift in Zeist. Pro Agent is de belangenorganisatie van de spelersmakelaars. Het CBV vertegenwoordigt alle trainers die in het bezit zijn van het hoogste diploma. De FBO is de vertegenwoordiger van de clubs, dus de werkgevers. De spelersvakbond ProProf is een instantie die spelers bijstaat. Dat laatste doet ook de VVCS, al heeft die organisatie als enige nog niet officieel toegezegd te zullen meepraten op donderdag 14 mei in Zeist.