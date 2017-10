Robben: Je moet realistisch zijn, het is over

Toekomst

Over zijn toekomst als international wil Robben nog geen uitspraken doen. ,,Ik heb wel min of meer een beslissing genomen, maar dat zien we dinsdag wel.'' Robben baalde stierlijk van de feiten, maar wilde na afloop niet te diep ingaan op de crisis bij Oranje. ,,Dat heeft nu geen zin. Ik kan nu wel heel kritisch zijn, maar daar schieten we nu niets mee op. We hebben het niet hier verspeeld op doelsaldo. We hebben het op eerdere momenten laten liggen. Heel pijnlijk, maar waar.''