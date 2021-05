Robben naar EK? Wesley Sneijder ziet het wel zitten: ‘Zou sensatie zijn’

Ook coach Danny Buijs was dolblij voor Robben: ,,Dit is heel mooi voor hem zelf en het is mooi voor het team. Hij is 37 jaar, heeft een jaar niet gespeeld en dan word je gekweld door blessures. Misschien is hij soms te snel begonnen, dan krijg je tegenslag na tegenslag, hoor je weer ‘man van glas'. Als je dan ziet hoe hard hij bezig is en dit zijn beloning is: heel mooi. Zijn ontlading? Als hij scoort op de training is het ook net een klein kind. Dat zegt iets over zijn passie en de manier waarop hij voetbal beleeft. Geweldig om dit van dichtbij mee te maken.”



Op vrijdag 24 mei komt het Nederlands elftal weer bij elkaar in aanloop naar het EK, dat voor Oranje op 13 juni begint. Frank de Boer maakt op 28 mei zijn definitieve selectie bekend. De bondscoach mag voor het eerst 26 spelers, drie meer dan normaal, meenemen naar het eindtoernooi.