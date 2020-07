Robben voelt zich fit: ‘Had niet durven hopen dat ik al zover zou zijn’

FC Groningen startte maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zonder de man om wie het allemaal bij de club draait: Arjen Robben liep afgelopen zaterdag een lichte blessure op tijdens de training. ,,Maar ik voel me fit en sta er goed voor”, nam de 36-jarige vedette de lichte zorgen over zijn fysieke gesteldheid resoluut weg.

Door Sander de Vries



Heel even had Arjen Robben afgelopen zaterdag zo’n momentje, tijdens de eerste officieuze training van FC Groningen, toen zijn voet op het droge gras bleef haken. Ja, knikte Robben, hij begreep de zorgen bij de supporters van Groningen wel, toen bekend werd dat hij de oefensessie van maandag moest laten schieten. ,,Maar dat is inherent aan topsport. Het zal ongetwijfeld de komende maanden nog weleens gebeuren. Maar gezien alle tests die ik hier, en eerder ook al in München, heb afgewerkt, staan alle seizoen op groen. Ik had niet durven hopen dat ik al zover zou zijn.”

Momenteel stoomt Robben, samen met de technische- en medische staf van FC Groningen, zichzelf klaar voor half september, wanneer de eredivisie normaal gesproken begint. ,,Ik ben heel blij met de mensen binnen de club, met wie ik dat plan maak. We evalueren elke week mijn vorderingen om toe te werken naar het grote doel: zoveel mogelijk wedstrijden spelen in de eredivisie. Met mijn conditie zit het wel goed. Dat baart me het minste zorgen. Ik zou een marathon aan lopen. Maar waar het nu om gaat: hoe kan ik mezelf dusdanig op het voetbalveld belasten?”

,,Je bent nu nog in opbouw tijdens zo’n eerste trainingsweek”, vervolgde Robben, die nog niet wilde speculeren over zijn rol op het veld bij de ploeg van Danny Buijs. ,,Ik kan me meer dan één optie voorstellen.”

Eljero Elia

Robben wierp onlangs wel een hengeltje uit bij Eljero Elia. De vleugelaanvaller is transfervrij bij de Turkse club Basaksehir, waarmee hij afgelopen weekend kampioen werd. ,,Ik ken Eljero natuurlijk van het Nederlands elftal. Hoorde dat hij terug wilde keren naar Nederland”, zei Robben. ,,Nou, altijd welkom hier. Ik weet niet wat hij gaat doen, hij komt natuurlijk niet uit deze regio, maar het zou wel leuk zijn.”

De oud-speler van onder meer Bayern München, Real Madrid en PSV benadrukte dat hij bovenal ‘als speler’ is teruggekeerd naar zijn jeugdliefde FC Groningen. ,,Je bent natuurlijk wel wat gewend, maar het is super mooi wat hier de afgelopen weken allemaal is gebeurd”, doelde hij op de euforie die na zijn komst in Groningen is ontstaan. ,,Maar ik ben voetballer. Ik train om fit te worden en om straks in dat stadion te gaan spelen. Dat is mijn enige doel.”