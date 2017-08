Robben: We hebben een plan, maar maken niemand wijzer

Of Oranje misschien wel favoriet is, probeerde de Franse pers de aanvaller van Bayern München uit de tent te lokken. Robben haalde zijn schouders op. ,,Het is helemaal niet belangrijk wie er favoriet is bij deze wedstrijd’’, zei Robben. ,,Het gaat er om dat wij vol vertrouwen zijn. Frankrijk heeft individueel misschien betere spelers. Zoals Mbappé, een jonge speler met een grote toekomst voor zich. Frankrijk barst van dat soort spelers en ik zou zeggen: wees er blij mee. Maar wij geloven in een goed resultaat.’’



Advocaat zal kiezen voor een gesloten formatie achter frontsoldaat Robben. De aanvaller snapt dat bondscoach Dick Advocaat naar buiten toe geen enkele aanwijzing geeft over de te hanteren strategie in Stade de France. Al liet de 69-jarige Hagenaar wel de volledige training open voor de pers. ,,Wij gaan niemand wijzer maken, we hebben een plan. En waarom zouden we Frankrijk iets laten zien.’’



Tijdens de training kreeg Robben een Oranje-hesje. Maar gezien zijn medespelers konden daar geen conclusies richting morgenavond tegen de Fransen aan worden verbonden. ,,En laat Frankrijk dan maar favoriet zijn, dat vinden wij eigenlijk wel goed’’, besloot Robben.