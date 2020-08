Robben wordt aanvoerder bij FC Groningen: ‘Hij is het ultieme voorbeeld’

,,Ook Matusiwa is een voorbeeld voor de groep’’, zei Buijs tegen het Dagblad van het Noorden. ,,Een op en top professional, die door andere jongens enorm wordt gewaardeerd als collega.”



Robben besloot onlangs zijn rentree in het betaalde voetbal te maken bij FC Groningen. Een jaar geleden besloot de oud-international te stoppen, na jaren voor de Duitse kampioen Bayern München te hebben gespeeld.



Deyovaisio Zeefuik was volgens Buijs ook een optie geweest om aanvoerder te worden komend seizoen. ,,Maar gezien het feit dat hij nog maar een eenjarig contract heeft, houd ik er dus rekening mee dat hij nog vertrekt deze zomer. Dat is niet alleen de wens van Deyo, maar dat zou ook in het voordeel zijn van de club omdat je er dan nog wat geld voor kunt vragen.’’