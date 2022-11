Robin van Persie gaat op voor hoogste diploma: ‘Trainer van Feyenoord zou geweldig zijn’

Podcast | ‘Lange winterstop komt PSV niet goed uit, Ajax wel’

PSV en Ajax kennen hun tegenstander in de volgende ronde van Europa League. Het is een van de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Net als de vraag wie er nu meer gebaat is bij de winterstop. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka.

6:00