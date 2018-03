Roda geeft rode lantaarn door aan Twente na zeldzame zege op NAC

Roda gaf dankzij de zege in Breda de rode lantaarn door aan FC Twente. Bovendien verkleinde de ploeg uit Kerkrade het gat met NAC, dat op de 'veilige' vijftiende plaats staat, tot zeven punten. Sparta is zestiende met een punt meer dan Roda. Het was pas de tweede uitzege dit seizoen voor de ploeg van trainer Robert Molenaar.



NAC leek enigzins verrast door de goede opening van Roda, dat via Mikhail Rosheuvel en Avdijaj dichtbij de openingstreffer kwam. Aan de andere kant kopte Rai Vloet over uit een voorzet van Angelino en schoot Umar Sadiq net over. Roda-doelman Hidde Jurjus redde op een inzet van Angelino. NAC had inmiddels de bovenhand, maar vergat te scoren. In de 37ste minuut kreeg De Parel van het Zuiden het spreekwoordelijke deksel op de neus. Dani Schahin bediende Avdijaj, die heerlijk afwerkte. Het was meteen de enige treffer van de wedstrijd.



NAC kreeg na rust kansen, onder meer via Sadiq. Maar de thuisploeg gaf ook ruimte weg waarvan Tsiy William Ndenge en Gyliano van Velzen net niet profiteerden.