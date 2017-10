Roda JC en NAC verliezen oefenduels van Belgische clubs

Bijzonder moment voor Vlemmings en GA Eagles in Oss

15:19 ‘Never change a winning team’. Een wijze sportles, die trainer Leon Vlemming goed in zijn oren heeft geknoopt. De trainer laat zijn Go Ahead Eagles vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) ongewijzigd starten in de uitwedstrijd tegen FC Oss. Bijzonder, want het is de eerste keer dit seizoen dat de Deventenaren twee weken op rij met dezelfde basisopstelling kan starten.