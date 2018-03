Roda JC verlengt contract met Belgische aanvaller Milts

De 20-jarige Belgische aanvaller maakte in de zomer van 2016 de overstap van Club Brugge naar Jong Roda. Eind vorig jaar werd hij overgeheveld naar het eerste elftal en maakte zijn eerste minuten in de eredivisie tegen Ajax. De laatste weken staat Milts in de basis. Van de zeven keer dat hij in actie kwam, scoorde hij één keer. Dat was thuis tegen Heerenveen waardoor Roda drie punten pakte.